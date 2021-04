Denise Pipitone e Olesya Rostova | l’esame del sangue oggi sul Primo Canale russo

(Di lunedì 5 aprile 2021) “La speranza di trovare e riabbracciarenon è mai mancata. In questi anni l’abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche in questo caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà il caso procederemo con il Dna”. Questo è il testo dell’audiomessaggio di Piera Maggio, trasmesso ieri su5 in esclusiva a “Domenica Live”, condotto da Barbara D’Urso, in merito ai possibili sviluppi sulla vicenda che da ormai diversi anni riguarda la figlia, sparita nel nulla quando aveva 4 anni.delIn attesa chela ...

Sono molte le somiglianze tra Olesya e, in alcune foto sono stati confrontati tratti somatici simili tra Olesya, Piera Maggio e Piero Pulizzi, padre naturale di. Numerose anche le ...Sul caso d icrescono le polemiche, soprattutto in merito al test del DNA. Marina Baldi, intervistata dall'agenzia Dire in merito agli ultimi sviluppi della vicenda che riguarda, ...La ragazza russa è Denise Pipitone? Potremmo sapere domani, martedì, la verità. E' attesa in queste ore da parte della Tv russa l'annuncio in diretta se il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, rapita d ...Il legale Frazzitta incontra in tv la giovane russa: si tratta di Denise? Grande attesa per gli esami del sangue. Fissato per martedì 6 aprile 2021 il confronto tra l’avvocato di Piera Maggio, mamma ...