Covid | contagi in calo in Veneto | vaccinati con doppia dose più di 270mila cittadini

Advertising

ladyonorato : Secondo costei dovremmo restare chiusi fino alla fine della campagna di vaccinazione di massa. Le conseguenze devas… - Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - MediasetTgcom24 : Covid, 18.025 nuovi contagi (250mila tamponi) e altri 326 morti - CronacheMc : IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore positivo il 10,5% degli esami effettuati nel percorso nuove… - cri_lavit : RT @alessandricci: Dopo più di un anno, continuare a sentire i giornali parlare della 'crisi dovuta al Covid' è incredibile. No, la crisi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi

Agenzia ANSA

'La Regione Puglia è ancora interessata da un incremento del numero di, che si associa ad una circolazione virale sostenuta tra i soggetti in età scolare', ha scritto ancora il governatore. '...In assenza di rigorose misure contenitive del virus durante le vacanze del Capodanno iraniano, iniziato il 21 marzo, molte città hanno visto crescere il numero die di decessi per- 19. ...Nuova impennata dei dati in Sicilia. I contagi da Covid19 nell’ultima settimana nella regione mostrano un ulteriore peggioramento della situazione. I dati sono stati elaborati dalla protezione civile.(Adnkronos) - I contagi da coronavirus nel mondo oggi hanno raggiunto la cifra di 131.336.037, mentre le vittime totali sono 2.853.365. Secondo i dati della John Hopkins University, i casi registrati ...