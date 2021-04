Concorsi pubblici di nuovo in presenza a partire dal 3 maggio 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Il nuovo decreto Covid, approvato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri, ha deciso lo sblocco dei Concorsi pubblici. Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha spiegato che «In Consiglio dei ministri abbiamo sbloccato tutti i Concorsi pubblici e li abbiamo tutti digitalizzati. Non ci sarà mai più un concorso pubblico con carta e penna. Simbolicamente ha un enorme valore, è un upgrade di crescita del sistema verso una burocrazia più giusta». A partire dal 3 maggio 2021 quindi in Italia si potranno fare nuovamente Concorsi pubblici. Le procedure dei Concorsi sono state semplificate alla luce della situazione Covid che preoccupa molto il nostro Paese. Tra gli altri si è ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 aprile 2021) Ildecreto Covid, approvato pochi giorni fa dal Consiglio dei Ministri, ha deciso lo sblocco dei. Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha spiegato che «In Consiglio dei ministri abbiamo sbloccato tutti ie li abbiamo tutti digitalizzati. Non ci sarà mai più un concorso pubblico con carta e penna. Simbolicamente ha un enorme valore, è un upgrade di crescita del sistema verso una burocrazia più giusta». Adal 3quindi in Italia si potranno fare nuovamente. Le procedure deisono state semplificate alla luce della situazione Covid che preoccupa molto il nostro Paese. Tra gli altri si è ...

Advertising

virginiaraggi : Ottima notizia dal ministro @renatobrunetta: il riavvio dei concorsi pubblici dopo anni di blocco. In questi anni n… - renatobrunetta : Sblocco dei #concorsi già banditi o da bandire durante l’emergenza, con garanzia di svolgimento in piena sicurezza.… - Gemelli_Amber : DL Covid, lo sblocco dei concorsi pubblici a partire dal 3 maggioLAVORO - LScroft : RT @ltsmonique: Oggi il buongiorno ce lo ha dato il Min. Brunetta che in piena crisi del lavoro per i giovani inserisce nel nuovo decreto l… - amiatanews : Covid-19. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizi… -