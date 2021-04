Calciomercato Milan: «Un terzino è vicinissimo. E su Dalot…» (Di lunedì 5 aprile 2021) Calciomercato Milan, Pedullà fa il punto riguardo ad un possibile acquisto nel ruolo di terzino per il Milan. Ultime e dettagli L’esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà ha confermato le voci riguardanti un possibile approdo al Milan del terzino del Napoli Elseid Hysaj. Le sue dichiarazioni. HYSAJ – «Confermiamo quanto vi abbiamo già raccontato, aggiungiamo qualche altro dettaglio. La richiesta del terzino albanese in scadenza di contratto con il Napoli è di 3 milioni a stagione, ma si può chiudere per 2,5 milioni più bonus». DALOT – «Siccome stiamo parlando di un profilo giovane, 27 anni ancora da compiere, il Milan – afferma Pedullà – ha preferito andare su un parametro zero affidabile, ritenendo eccessiva la richiesta del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021), Pedullà fa il punto riguardo ad un possibile acquisto nel ruolo diper il. Ultime e dettagli L’esperto diAlfredo Pedullà ha confermato le voci riguardanti un possibile approdo aldeldel Napoli Elseid Hysaj. Le sue dichiarazioni. HYSAJ – «Confermiamo quanto vi abbiamo già raccontato, aggiungiamo qualche altro dettaglio. La richiesta delalbanese in scadenza di contratto con il Napoli è di 3 milioni a stagione, ma si può chiudere per 2,5 milioni più bonus». DALOT – «Siccome stiamo parlando di un profilo giovane, 27 anni ancora da compiere, il– afferma Pedullà – ha preferito andare su un parametro zero affidabile, ritenendo eccessiva la richiesta del ...

