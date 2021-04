The Aubreys pronti al debutto con il primo LP

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 aprile 2021) A dichiararlo è la giovanissima star di Stranger Things, Finn Wolfhard: la sua nuova band, The, è finalmente pronta al. Chi sono The? La band è in realtà un duo, composto appunto da Finn Wolfhard e dal batterista Malcolm Craig, già al suo fianco nel precedente progetto musicale, i Calpurnia. Il loro inizio come Theera avvenuto all’inizio del 2020 con il singolo Otherwise, dopo lo scioglimento dei Calpurnia. Adesso sonoa far uscire la loro nuova musica, come annunciato su Instagram. Kid’s Choice Awards 2021: Kamala Harris sarà ospite Nuova band, nuove idee L’annuncio è stato dato lo scorso 1° aprile con un post Instagram, sul profilo ufficiale di Finn Wolfhard. Ringraziando ogni persona coinvolta nel progetto, l’artista ha continuato “Rivedremo ...