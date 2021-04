Tensione altissima in casa Roma: duro confronto tra Fonseca e la squadra (Di domenica 4 aprile 2021) Il pareggio contro il Sassuolo non è stato gradito in casa Roma, è andato in scena un duro confronto tra l’allenatore Fonseca, il ds Pinto e la squadra. La stagione dei giallorossi è nel complesso positiva, ma le ultime prestazioni rischiano di compromettere il percorso in Italia. In particolar modo le ultime tre partite sono sono state all’altezza, la Roma ha raccolto appena un punto proprio contro la squadra di De Zerbi, prima le sconfitte contro Parma e Roma. Al momento occupa la settima posizione, un risultato che non è sicuramente positivo ma la classifica è ancora cortissima. Il duro confronto alla Roma Foto di Mario Taddeo / AnsaLa stagione può regalare ancora delle ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 aprile 2021) Il pareggio contro il Sassuolo non è stato gradito in, è andato in scena untra l’allenatore, il ds Pinto e la. La stagione dei giallorossi è nel complesso positiva, ma le ultime prestazioni rischiano di compromettere il percorso in Italia. In particolar modo le ultime tre partite sono sono state all’altezza, laha raccolto appena un punto proprio contro ladi De Zerbi, prima le sconfitte contro Parma e. Al momento occupa la settima posizione, un risultato che non è sicuramente positivo ma la classifica è ancora cortissima. IlallaFoto di Mario Taddeo / AnsaLa stagione può regalare ancora delle ...

