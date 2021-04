Sollevamento pesi, Europei 2021: Davide Ruiu è bronzo di slancio nei -61 kg! 5° posto assoluto per il sardo, bene anche Massidda (Di domenica 4 aprile 2021) La seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di Sollevamento pesi è andata in archivio a Mosca con la finale della categoria fino a 61 kg maschile, presente nel programma olimpico dei Giochi di Tokyo. L’Italia, dopo il bronzo di specialità conquistato da Giulia Imperio nel day-1, porta a casa un’altra significativa medaglia grazie al terzo posto di slancio ottenuto da Davide Ruiu. L’emergente sardo classe 2001, vincitore in passato del titolo europeo youth (2018) e junior (2019), ha disputato una gara di alto profilo anche tra i senior firmando tre nuovi record italiani di categoria. Ruiu ha sollevato 125 kg di strappo, valevoli per il settimo posto ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) La seconda giornata di gara dei CampionatiSeniordiè andata in archivio a Mosca con la finale della categoria fino a 61 kg maschile, presente nel programma olimpico dei Giochi di Tokyo. L’Italia, dopo ildi specialità conquistato da Giulia Imperio nel day-1, porta a casa un’altra significativa medaglia grazie al terzodiottenuto da. L’emergenteclasse 2001, vincitore in passato del titolo europeo youth (2018) e junior (2019), ha disputato una gara di alto profilotra i senior firmando tre nuovi record italiani di categoria.ha sollevato 125 kg di strappo, valevoli per il settimo...

