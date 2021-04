Sinner-Hurkacz in chiaro sulla Rai? Ecco dove vedere in diretta la finale di Miami 2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Jannik Sinner sfida Hubert Hurkacz nella finale del Masters 1000 di Miami 2021. Oggi va in scena la sfida valevole per il titolo in Florida, che vede opposti due amici e compagni di doppio, oltre che due outsider rispetto a quanto ci si aspettava alla vigilia. Niente Medvedev, Rublev o Tsitsipas: l’allievo di Piatti dovrà battere il giovane polacco per conquistare il primo titolo ‘Mille’ della carriera. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI dove si può vedere la finale di Miami? E’ disponibile la diretta tv in chiaro sulla Rai? La contesa per il titolo tra Sinner e Hurkacz si disputa nella giornata di oggi, ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Janniksfida Hubertnelladel Masters 1000 di. Oggi va in scena la sfida valevole per il titolo in Florida, che vede opposti due amici e compagni di doppio, oltre che due outsider rispetto a quanto ci si aspettava alla vigilia. Niente Medvedev, Rublev o Tsitsipas: l’allievo di Piatti dovrà battere il giovane polacco per conquistare il primo titolo ‘Mille’ della carriera. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMIsi puòladi? E’ disponibile latv in? La contesa per il titolo trasi disputa nella giornata di oggi, ...

