Riaperture, anche il governo Draghi deve darsi delle date (Di domenica 4 aprile 2021) La furbizia degli imbucati per il vaccino non è solo la spia di un malcostume nazionale. È anche la prova che l'emergenza si è impossessata delle nostre vite, minacciando e in parte sovvertendo - al livello del profondo - l'equilibrio tra libertà, uguaglianza e solidarietà, su cui si fondano le democrazie. Forse non resterà traccia, nella memoria collettiva del Paese, di quest'incidente di percorso, che ha spostato la campagna di immunizzazione dal suo naturale bersaglio, gli anziani e i vulnerabili, per indirizzarla verso le categorie capaci di fare pressione, e cioè i più forti. E tuttavia, questa deviazione, il cui prezzo è stimato fin qui in settemila morti evitabili, racconta anche lo stress del patto sociale. L'emergenzialismo, approdo dell'emergenza introiettata nella cultura del Paese, è una reazione autoimmune che la ...

