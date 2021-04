'Offese razziste a Diakhaby'. E tutto il Valencia esce dal campo (Di domenica 4 aprile 2021) Presunto caso di razzismo durante Cadice - Valencia. La partita si stava svolgendo regolarmente e il risultato era di 1 - 1. Poco prima della mezz'ora il giocatore del Cadice Juan Cala, tra l'altro ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 aprile 2021) Presunto caso di razzismo durante Cadice -. La partita si stava svolgendo regolarmente e il risultato era di 1 - 1. Poco prima della mezz'ora il giocatore del Cadice Juan Cala, tra l'altro ...

Advertising

ItaSportPress : Clamoroso nella Liga, il Valencia lascia il campo per offese razziste a Diakhaby: partita sospesa -… - aylaf__ : RT @sportface2016: +++#CadizValencia: gli ospiti abbandonano il campo per presunte offese razziste a #Diakhaby+++ #Liga - lauuuu_92 : RT @sportface2016: +++#CadizValencia: gli ospiti abbandonano il campo per presunte offese razziste a #Diakhaby+++ #Liga - elrossoner : RT @sportface2016: +++#CadizValencia: gli ospiti abbandonano il campo per presunte offese razziste a #Diakhaby+++ #Liga - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: +++#CadizValencia: gli ospiti abbandonano il campo per presunte offese razziste a #Diakhaby+++ #Liga -