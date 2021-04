MotoGP Doha, Petrucci: 'Io e KTM in crescita, parto col coltello tra i denti' (Di domenica 4 aprile 2021) Danilo Petrucci sta percorrendo il suo cammino di crescita in sella alla KTM, ed anche nel secondo sabato del Qatar si sono visti alcuni spunti interessanti. Nel Q1 infatti il ternano è stato della ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 4 aprile 2021) Danilosta percorrendo il suo cammino diin sella alla KTM, ed anche nel secondo sabato del Qatar si sono visti alcuni spunti interessanti. Nel Q1 infatti il ternano è stato della ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? IL ROOKIE MARTIN È IN POLE (?? #QP) ?? Bagnaia primo degli italiani Il resoconto ? - antonio56525877 : RT @SkySport: Tennis, i tre consigli di Sinner ? Tratto da 'Io sono Sinner, il tennis del futuro', disponibile on demand su Sky Q ? Stasera… - rossi_anton78 : Bezzecchi primo nel Warm Up di Doha - dianatamantini : MOTOGP - Johann Zarco in testa nel warm up MotoGP, seguono le Yamaha di Quartararo, Viñales e Morbidelli. I risulta… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Doha in DIRETTA: Valentino Rossi deve ritrovarsi nel warm-up. Alle 14.40 si comincia - #MotoGP… -