Locatelli preoccupato | ' C' è un disegno eversivo | ormai troppi di noi minacciati'

Advertising

free_anto1 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli preoccupato

Corriere della Sera

Sono segnali ingiustificabili - aggiunge- Chi ha responsabilità, di ogni livello, anche politico, dovrebbe trarre insegnamento da episodi come questi per richiamarsi a temperanza e ...Il Sassuolo ha preventivamente deciso di fermaree Ferrari per la partita contro la Roma. ... Il Bologna non sembra essere, il medico Gianni Nanni ha specificato che il club dovrà ...Roma, resta solo Mancini La Roma si prepara ad affrontare al Sassuolo, preoccupato per le positività nell'Italia e che perciò lascerà a casa Locatelli e Ferrari. Scelta che De Zerbi certifica in confe ...Ben otto contagiati nel ritiro della Nazionale azzurra, e ora mezza Serie A si preoccupa per il pericolo focolaio ... Lazzari e Immobile della Lazio, Ferrari e Locatelli del Sassuolo (il club ...