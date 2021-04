L’ex allenatore di Sinner: «Mente glaciale e la stessa voglia dei primi anni. E pensare che gli piaceva più lo sci» – L’intervista (Di domenica 4 aprile 2021) La vittoria al Challenger di Bergamo, quella del Next Gen Atp Finals di Milano, poi Melbourne e Sofia. Negli ultimi due anni il tennis mondiale ha cominciato ad accorgersi di Jannik Sinner. Lo hanno fatto soprattutto i suoi avversari. Con una Mente e una freddezza estranee ai suoi 19 anni, il 2 aprile Sinner ha raggiunto un altro risultato importante. Nella semifinale dell’Open di Miami ha battuto lo spagnolo Bautista, ottenendo così la sua prima finale di un Masters 1000. Questo pomeriggio, le 19 italiane, Sinner scenderà in campo per sfidare il suo amico, e compagno di doppio Hubert Hurkacz. Ma dietro allo sguardo serio e crucciato inquadrato dalle telecamere, c’è un ragazzo «che fuori dal campo non ha mai perso il suo sorriso e la sua semplicità». Andrea ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) La vittoria al Challenger di Bergamo, quella del Next Gen Atp Finals di Milano, poi Melbourne e Sofia. Negli ultimi dueil tennis mondiale ha cominciato ad accorgersi di J. Lo hanno fatto soprattutto i suoi avversari. Con unae una freddezza estranee ai suoi 19, il 2 aprileha raggiunto un altro risultato importante. Nella semifinale dell’Open di Miami ha battuto lo spagnolo Bautista, ottenendo così la sua prima finale di un Masters 1000. Questo pomeriggio, le 19 italiane,scenderà in campo per sfidare il suo amico, e compagno di doppio Hubert Hurkacz. Ma dietro allo sguardo serio e crucciato inquadrato dalle telecamere, c’è un ragazzo «che fuori dal campo non ha mai perso il suo sorriso e la sua semplicità». Andrea ...

Advertising

alexfrosio : #Farioli è l’allenatore italiano più giovane d’Europa. Non è un ex calciatore, quindi ha cercato altrove i suoi spa… - francirisso : RT @Corriere: Ternana, miracolo Lucarelli Comunismo, origini umili, i segreti dell’ex bomber - Italia_Notizie : Ternana in serie B, Lucarelli: comunista, ex editore, l’amore per Livorno, il presidente di destra: chi è l’allenat… - alexxxxxandro : @MomblanOfficial L’allenatore non deve mai esserlo dei suoi ex compagni di squadra, in più se ha la presenza ingombrante di Ronaldo - AvvSantignazio : RT @Corriere: Ternana, miracolo Lucarelli Comunismo, origini umili, i segreti dell’ex bomber -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex allenatore Casertana, il presidente D'Agostino a tutto campo su allenatore, squadra e futuro l'eco di caserta