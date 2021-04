“Le bimbe di Benno Neumair”, l’attacco di Barbara D’Urso: “Siete pazze” (Di domenica 4 aprile 2021) Un gruppo nato su facebook da qualche giorno, sta facendo assai scalpore in giro per il Web. Si tratta di “Le bimbe di Benno Neumair”, gruppo/fanpage del giovane di 30 anni che ha ucciso i genitori il 4 gennaio e si è poi liberato dei loro corpi gettandoli nell’Adige. Il gruppo, che prima era privato, adesso è stato reso pubblico, quasi a voler rappresentare uno “smacco” nei confronti del clamore che si è creato attorno ad esso. Fioccano post di gente che ne chiede la chiusura, ma non mancano anche i “troll” e i profili falsi, che scrivono post di adorazione solo per creare confusione e disordine, senza in realtà fare sul serio. In effetti, sin da subito non si è ben inteso se si trattasse di una fanpage reale o di una trovata malsana messa su da qualcuno con un biasimabile senso dell’umorismo, fatto sta che la pagina esiste ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 aprile 2021) Un gruppo nato su facebook da qualche giorno, sta facendo assai scalpore in giro per il Web. Si tratta di “Ledi”, gruppo/fanpage del giovane di 30 anni che ha ucciso i genitori il 4 gennaio e si è poi liberato dei loro corpi gettandoli nell’Adige. Il gruppo, che prima era privato, adesso è stato reso pubblico, quasi a voler rappresentare uno “smacco” nei confronti del clamore che si è creato attorno ad esso. Fioccano post di gente che ne chiede la chiusura, ma non mancano anche i “troll” e i profili falsi, che scrivono post di adorazione solo per creare confusione e disordine, senza in realtà fare sul serio. In effetti, sin da subito non si è ben inteso se si trattasse di una fanpage reale o di una trovata malsana messa su da qualcuno con un biasimabile senso dell’umorismo, fatto sta che la pagina esiste ...

arnnbrt : Vi prego andate tutti a segnalare questo gruppo FB “Le Bimbe di Benno” . È assurda una cosa del genere ????… - Noemithestar : Delitto di Bolzano, Barbara D'Urso contro con 'Le bimbe di Benno': 'Siete impazzite' - emanuelelandi5 : @JoIloveJu Le bimbe di Benno sono come quelli che stanno con Speranza, uguali . ! - Leaderdelsettor : RT @_DAGOSPIA_: CI MANCAVANO LE BIMBE DI BENNO: ‘FINCHÉ NON LO CONDANNANO, SONO GARANTISTA E INNAMORATA’ - _DAGOSPIA_ : CI MANCAVANO LE BIMBE DI BENNO: ‘FINCHÉ NON LO CONDANNANO, SONO GARANTISTA E INNAMORATA’ -