Daydreamer | anticipazioni | un uomo pagato da Yigit denuncia Sanem

(Di domenica 4 aprile 2021)I problemi perAydin (Demet Ozdemir) non finiscono mai. Nelle puntate diin onda dal 5 al 9 aprile 2021, l’editore(Utku Ates) deciderà infatti di sabotare il lancio delle creme della ragazza, poiché profondamente geloso del suo riavvicinamento a Can Divit (Can Yaman), e con la complicità di Cemal pagherà l’indigente Adra affinché possare, mentendo agli inquirenti e sostenendo che le creme della donna gli hanno procurato una forte reazione allergica. Ecco lelunedì 5 aprile 2021 Emre e Leyla discutono tra loro per i soliti problemi. Deren, in qualità di responsabile per le riprese dello spot delle creme di ...

lunedì 5 aprile: colpo di scena tra Can e Sanem, cosa accadrà nella puntata. È una delle storia d'amore più amate della tv. Parliamo di quella tra Can Divit e Sanem Aydin, i ...- Le ali del sogno, puntate straniere: Sanem ha un incidente e finge di perdere la memoria Nelle puntate turche diil lieto fine per Can e Sanem dovrà attendere ancora un po'. Dopo l'incidente del personaggio interpretato da Can Yaman infatti Sanem farà di tutto per aiutarlo a recuperare la memoria e ...Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 5 aprile 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire ...Non è invece più prevista la messa in onda nella prima serata. Andiamo allora a vedere le anticipazioni e le trame di Daydreamer nella settimana dal 5 al 9 aprile. Anticipazioni Daydreamer lunedì 5 ...