Covid, Brasile: bilancio vittime supera quota 330mila (Di domenica 4 aprile 2021) Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Brasile ha superato quota 330mila: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Dall'inizio della pandemia il Paese ha registrato un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 aprile 2021) Ildei morti provocati dal coronavirus inhato: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Dall'inizio della pandemia il Paese ha registrato un ...

Advertising

Adnkronos : #Covid #Brasile, 3700 decessi in 24 ore: riesumati morti per far posto a nuove vittime. - Agenzia_Ansa : Covid: In Brasile altri 3.780 morti in sole 24 ore #ANSA - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brasile: bilancio vittime supera quota 330mila #covid - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brasile: bilancio vittime supera quota 330mila #covid - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Covid, Brasile: bilancio vittime supera quota 330mila #covid -