Chi si accontenta… si salva | Benevento | un brindisi con la Dea Bendata

(Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La conferma è arrivata ieri sera, intorno alle 20. Il pareggio, o la mancata vittoria, del Torino ha certificato la bontà del punto conquistato dalcontro il Parma. Quella patina di amaro per un successo sfumato nei minuti finali è stata cancellata dai risultati altrui e da una classifica che sorride alla Strega. Un punto è stato sufficiente ai giallorossi per allungare il margine dal terzultimo posto, cancellando dal calendario un’altra giornata. Ne mancano nove al termine della stagione e i punti di vantaggio sono diventati otto. Merito del Cagliari, dove l’effetto Semplici sembrerebbe essersi esaurito, e merito delle altre formazioni in lotta per la salvezza. Nessuna sembra in grado di cambiare marcia, l’unica a esserci riuscita è stata il Genoa, avanti due lunghezze rispetto al ...