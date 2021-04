Barbara D’Urso dà il due di picche a Ferdinando Guglielmotti | ecco come

Leggi su ck12

(Di domenica 4 aprile 2021) Si chiarisce una volta per tutti, e in diretta tv, la liason traed il viscontecosa è successo il pomeriggio di Pasqua a Domenica Live Uno dei gossip più intensi del momento, quello della presunto e ovviamente passata love story traed il viscontesi è chiarita in maniera definitiva. E’ successo il pomeriggio di Pasqua in diretta tv su Canale 5 durante Domenica Live il programma, in versione maxi da oggi, condotto proprio dall’ex Dottoressa Giò. —>>> Ti potrebbe interessare anchesfida Mara Venier:cosa succede il giorno di Pasqua Il visconte, recentemente ...