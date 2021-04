Amici 20, Arisa coi baffi: “Mi sentivo un po’ maschio e un po’ femmina”. Scintille tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino (Di domenica 4 aprile 2021) Colpo di scena durante la terza puntata di “Amici di Maria De Filippi”. Il ballerino Tommaso è stato eliminato dopo la prima manche e se n’è andato tra le lacrime. Maria De Filippi ha speso belle parole per lui: “Sei bravo, sei tanto giovane, quando sei arrivato avevi 17 anni, hai la vita davanti. Complimenti per la tua educazione, per la tua lealtà e per la tua capacità di dire sempre quello che pensi. Non sei mai paravento”. Proteste sui social da parte dei fan che hanno manifestato il disappunto per l’addio al programma da parte del ballerino. Il nome di Tommaso è rimasto in trend topic su Twitter per ore. Dopo una sfida con il fidanzato Deddy anche la ballerina Rosa ha dovuto lasciare il talent. Lacrime e disperazione da parte della coppia che si è ripromessa di vedersi anche fuori dalla scuola. Arisa è apparsa con i baffi e ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Colpo di scena durante la terza puntata di “di Maria De Filippi”. Il ballerino Tommaso è stato eliminato dopo la prima manche e se n’è andato tra le lacrime. Maria De Filippi ha speso belle parole per lui: “Sei bravo, sei tanto giovane, quando sei arrivato avevi 17 anni, hai la vita davanti. Complimenti per la tua educazione, per la tua lealtà e per la tua capacità di dire sempre quello che pensi. Non sei mai paravento”. Proteste sui social da parte dei fan che hanno manifestato il disappunto per l’addio al programma da parte del ballerino. Il nome di Tommaso è rimasto in trend topic su Twitter per ore. Dopo una sfida con il fidanzato Deddy anche la ballerina Rosa ha dovuto lasciare il talent. Lacrime e disperazione da parte della coppia che si è ripromessa di vedersi anche fuori dalla scuola.è apparsa con ie ha ...

