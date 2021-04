5 programmi tv che non potete perdervi la prossima settimana (Di domenica 4 aprile 2021) Ecco a voi 5 programmi tv che andranno in onda la prossima settimana e che non bisogna assolutamente perdere. Dopo le abbuffate pasquali c’è bisogno di smaltire tutto il buon… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 aprile 2021) Ecco a voi 5tv che andranno in onda lae che non bisogna assolutamente perdere. Dopo le abbuffate pasquali c’è bisogno di smaltire tutto il buon… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : Comunque se l’ironia sul catcalling fosse andata in onda in altri programmi, ci sarebbero state rivoluzioni ?? Che peccato Maria #Amici20 - CarloCalenda : Uno dei problemi che abbiamo a Roma e in Italia è la confusione di questi due piani. Spesso più che interessarci de… - DiodatoMusic : Se potete recuperare la puntata di oggi di “Che ci faccio qui”. Protagonista Giulia Mazza, la musica, nel senso più… - icybelle_ : RT @trash_italiano: Comunque se l’ironia sul catcalling fosse andata in onda in altri programmi, ci sarebbero state rivoluzioni ?? Che pecca… - AdolfoSalsi : @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Entrambi devono sentirsi sulle spalle una grande responsabilità quando dopo tavoli e… -