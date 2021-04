Vaccini: Ischia e Procida pronte, si parte prossima settimana (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOperai al lavoro anche sabato santo ad Ischia per allestire i due hub per la campagna vaccinale di massa programmata per la prossima settimana. Al palazzetto Taglialatela di Ischia saranno vaccinati gli abitanti di Ischia Porto, Barano e Casamicciola mentre quelli di Lacco Ameno, Forio e Serrara Fontana dovranno recarsi al palazzetto dello sport di Forio: circa 60.000 persone da vaccinare sull’isola dove sono già state somministrate circa 10.000 dosi di vaccino alla popolazione anziana e fragile, agli insegnanti, alle forze dell’ordine ai sanitari ed a circa 700 operatori delle strutture termali convenzionate. L’ Asl Napoli 2 Nord ha, inoltre, avviato contatti con le associazioni di categoria degli albergatori per reperire hotel per le vaccinazioni mentre l’ospedale Rizzoli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOperai al lavoro anche sabato santo adper allestire i due hub per la campagna vaccinale di massa programmata per la. Al palazzetto Taglialatela disaranno vaccinati gli abitanti diPorto, Barano e Casamicciola mentre quelli di Lacco Ameno, Forio e Serrara Fontana dovranno recarsi al palazzetto dello sport di Forio: circa 60.000 persone da vaccinare sull’isola dove sono già state somministrate circa 10.000 dosi di vaccino alla popolazione anziana e fragile, agli insegnanti, alle forze dell’ordine ai sanitari ed a circa 700 operatori delle strutture termali convenzionate. L’ Asl Napoli 2 Nord ha, inoltre, avviato contatti con le associazioni di categoria degli albergatori per reperire hotel per le vaccinazioni mentre l’ospedale Rizzoli ...

Advertising

anteprima24 : ** Vaccini: #Ischia e #Procida pronte, si parte prossima settimana ** - rospi : Intervista al Governatore #vincenzodeluca vogliamo vaccinare le Isole #ischia #capri #procida #snav #vaccini… - carmen_distaso : RT @FabioMontale: #DeLuca dice che, a prescindere dall'età, faranno subito i vaccini a tutta Capri, Ischia e Procida per poter riaprire al… - umanesimo : RT @FabioMontale: #DeLuca dice che, a prescindere dall'età, faranno subito i vaccini a tutta Capri, Ischia e Procida per poter riaprire al… - kittesencul : RT @FabioMontale: #DeLuca dice che, a prescindere dall'età, faranno subito i vaccini a tutta Capri, Ischia e Procida per poter riaprire al… -