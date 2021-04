Spostamenti Pasqua e Pasquetta: le regole. Visite a parenti e amici anche fuori comune (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 aprile 2021 - Pasqua 2021 è alle porte e per il secondo anno sarà all'insegna di restrizioni volte al contenimento della pandemia. Il governo Draghi ha stabilito che nei giorni del 3 - 4 ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 aprile 2021 -2021 è alle porte e per il secondo anno sarà all'insegna di restrizioni volte al contenimento della pandemia. Il governo Draghi ha stabilito che nei giorni del 3 - 4 ...

Advertising

RegLiguria : ?? DECRETO DI PASQUA, TUTTA LA LIGURIA IN ZONA ROSSA PER TRE GIORNI ? Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021 l… - TgrMolise : Oggi primo giorno di #zonarossa Intensificati i controlli delle forze dell'ordine sugli spostamenti e sul rispetto… - Corriere : ?? È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti per andare in aeroporto per andare in vacanza - manu_etoile : RT @CesareOrtis: Attenzione alla #supertaskforces per controllare gli spostamenti di #Pasqua - luisaloffredo28 : #Secondecase, le regole per gli spostamenti nel week-end di Pasqua e Pasquetta: ecco come cambiano da Regione a Reg… -