Qualifiche MotoGP Doha | Martin | ' Vincere? Dovrebbero cadere in 6 o 7'

(Di sabato 3 aprile 2021) La sorpresa del giorno ha certamente un nome ed un cognome: Jorge. Che il rookie di casa Ducati Pramac fosse veloce non è una scoperta di oggi, ma conquistare la pole position in classe regina ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? IL ROOKIE MARTIN È IN POLE (?? #QP) ?? Bagnaia primo degli italiani Il resoconto ? - SkySportMotoGP : MotoGP, Rossi dopo le qualifiche a Doha: 'Fatica con il grip dietro, un po' preoccupati' #DohaGP ???? #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - infoitsport : MotoGP Doha, Vinales soddisfatto dalle Qualifiche: “Un giro incredibile” - infoitsport : Qualifiche MotoGP Doha, Zarco: “La pole di Martin? Mi ha sorpreso” -

Ultime Notizie dalla rete : Qualifiche MotoGP

Dopo un venerdì complicato dal doppio problema ai motori della sua Yamaha Petronas, Franco Morbodelli ha chiuso al 10° posto ledel GP di Doha , seconda prova del Mondiale. Il pilota italiano scatterà dunque dalla quarta fila. 'Feeling che cambia con la moto a ogni sessione' il compagno Rossi: "Faccio troppa fatica,...... si esalta in qualifica : con la sua Ducati Pramac stampa il tempo di 1:53.106 all'ultimo giro del Q2, conquistando una pole alla sua seconda gara della carriera in. Gli ultimi due a ...La gara di MotoGP domenica LIVE alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, sul web aggiornamenti in tempo reale con il liveblog di skysport.it. QUALIFICHE: MOTOGP - MOTO2 - MOTO3 - GUIDA TV ...Dopo la grande pole position dello scorso sabato sul medesimo tracciato qatariota, questo weekend Francesco Bagnaia non è riuscito ad effettuare un giro perfetto in qualifica e dovrà scattare in ...