Outriders ha ancora problemi ai server, People Can Fly e Square Enix stanno cercando una soluzione – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 3 aprile 2021) Outriders è il gioco del momento: peccato che questo successo gli stia facendo avere problemi ai server, ma People Can Fly e Square Enix stanno cercando una soluzione.. Outriders è sicuramente il gioco del momento. Il successo dello sparatutto-MMO di Square Enix ha sorpreso un po’ tutti, anche gli sviluppatori stessi. People Can Fly, infatti, sono tre giorni che sta avendo problemi coi server di Outriders e stanno cercando una soluzione per consentire ai giocatori di accedere alle loro partite, ma soprattutto di giocare online con gli altri. Nonostante un lungo e ... Leggi su helpmetech (Di sabato 3 aprile 2021)è il gioco del momento: peccato che questo successo gli stia facendo avereai, maCan Fly euna..è sicuramente il gioco del momento. Il successo dello sparatutto-MMO diha sorpreso un po’ tutti, anche gli sviluppatori stessi.Can Fly, infatti, sono tre giorni che sta avendocoidiunaper consentire ai giocatori di accedere alle loro partite, ma soprattutto di giocare online con gli altri. Nonostante un lungo e ...

Advertising

Asgard_Hydra : Outriders ha ancora problemi ai server, People Can Fly e Square Enix stanno cercando una soluzione -… - Merlino1989 : @Outriders L’anima de li mortacci vostra! 70 euro e non so riuscito a gioca neanche un’ora ancora. Veramente assurd… - d3m0nd3ux : @Outriders Ma è possibile che dopo un giorno ancora il gioco sia inutilizzabile!!! Speso 59€ e non si può giocare i… - SmartgreenPost : Per l'estate 2021, i turisti che sceglieranno una vacanza outdoor saranno tra i 45 e i 49 milioni. Il 55% sono ital… - spupuz : RT @Asmo_DT: @Outriders sto gioco è già in merda ancora prima di incominciare. moltobene. Fate cagare a non saper manco fare il lancio di u… -