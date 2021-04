Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “La cosa più bella è stata essere qui e poter gareggiare” (Di sabato 3 aprile 2021) Gregorio Paltrinieri ha vinto i 1500 stile libero maschili agli Assoluti di Nuoto di Riccione: l’azzurro ha trionfato con il crono di 14’40?38, ampiamente al di sotto del tempo limite per le Olimpiadi sulla distanza, ma l’azzurro aveva già il pass sui 1500, sugli 800 e nel fondo. Paltrinieri ha parlato ai microfoni di RaiSport. Così Gregorio Paltrinieri subito dopo la vittoria odierna: “Avevo fatto gli 800 partendo in maniera arzilla, oggi volevo dosare le forze. Ho fatto lo stesso molta fatica, bene il crono di 14’40”, ma pensavo di fare un po’ meno, ma sono contento di questo Campionato“. Parla del ritorno alle gare l’azzurro e traccia un bilancio generale dei Campionati Italiani appena conclusi: “La cosa più bella è stata ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)ha vinto i 1500 stile libero maschili agli Assoluti didi Riccione: l’azzurro ha trionfato con il crono di 14’40?38, ampiamente al di sotto del tempo limite per le Olimpiadi sulla distanza, ma l’azzurro aveva già il pass sui 1500, sugli 800 e nel fondo.ha parlato ai microfoni di RaiSport. Cosìsubito dopo la vittoria odierna: “Avevo fatto gli 800 partendo in maniera arzilla, oggi volevo dosare le forze. Ho fatto lo stesso molta fatica, bene il crono di 14’40”, ma pensavo di fare un po’ meno, ma sono contento di questo Campionato“. Parla del ritorno alle gare l’azzurro e traccia un bilancio generale dei Campionati Italiani appena conclusi: “Lapiù...

