Michela Murgia condannata per inadempienza: non finì un libro promesso alla casa editrice (Di sabato 3 aprile 2021) Nuoro, 3 apr – La Corte d'appello di Sassari ha respinto il ricorso della scrittrice femminista Michela Murgia, già "bastonata" dalla sentenza di primo grado del Tribunale civile di Nuoro, che l'aveva condannata nel febbraio 2019 per inadempienza contrattuale nei confronti della casa editrice «Il Maestrale». Michela Murgia e la condanna per inadempienza Per il giudice del tribunale civile di Nuoro Riccardo Massera, Michela Murgia avrebbe omesso di portare a termine e quindi di pubblicare il romanzo Spirito di Corpo, nonostante fosse già stato prenotato nelle librerie e anche pubblicizzato durante il Salone del libro di Torino nel corso dell'edizione del 2011.

