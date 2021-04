Kate Middleton | il suo rimpianto più grande sul fidanzamento con William

Leggi su dilei

(Di sabato 3 aprile 2021) La loro relazione è ormai entrata nella storia:sono una delle coppie reali più amate di sempre. Il loro è stato un lungo– sono passati nove anni prima di pronunciare il fatidico sì – tra alti e bassi, periodi di allontanamento e qualche. Il Principedecise di chiedere la mano della futura Duchessa durante un viaggio in Kenya nell’ottobre 2010: una proposta romantica, che la lasciò totalmente senza parole. Il paese africano infatti perera perfetto per un’occasione speciale come quella: il Principe Carlo, poco dopo la morte di Diana, portò i due figli proprio in Kenya per cercare di superare il lutto. “L’Africa ci ha accolti, alleviando quella dolorosa ferita”, ha confessatoin un’intervista. E poi, ...