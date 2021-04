Highlights e gol Benevento-Parma 2-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 3 aprile 2021) Ildei migliori momenti di, incontro valevole per la ventinovesima giornata dellae conclusosi 2-2. Pari importante per il club campano, sensibilmente ancorato a una salvezza sempre più vicina. Dopo l’exploit in casa della Juventus, inha frenato ilgrazie alle reti di Glik e Ionita. Di seguito idei vari gol siglati dalle due compagini, con Kurtic e Man tra i protagonisti in positivo degli emiliani. GOL– GLIK GOL– KURTIC GOL– IONITA QUARTO GOL – MAN SportFace.