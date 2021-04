Furioso incendio divora ettari di bosco | in arrivo anche l' elicottero per tentare di domare le fiamme

(Di sabato 3 aprile 2021) TREIA -nei boschi nei pressi di Treia : diverse squadre dei vigili del fuoco in azione da questa mattina presto per cercare di fermare leche stannondodi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Furioso incendio

corriereadriatico.it

TREIA -nei boschi nei pressi di Treia : diverse squadre dei vigili del fuoco in azione da questa mattina presto per cercare di fermare le fiamme che stanno divorando ettari di vegetazione, ...L'Altare della Cappella della Sindone - Courtesy Musei Reali Torino Era la notte tra l'11 e il 12 aprile 1997 quando unavvolgeva la Cappella seicentesca, tra la Cattedrale torinese ...TREIA - Furioso incendio nei boschi nei pressi di Treia: diverse squadre dei vigili del fuoco in azione da questa mattina presto per cercare di fermare le fiamme che stanno divorando ettari di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...