DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: FP3 in tempo reale (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Classifica prove libere venerdì – Come seguire in tv e streaming le qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Doha 2021, secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il weekend di Losail 2 entra nel vivo con gli ultimi 45 minuti a disposizione per evitare il Q1, anche se considerando le condizioni della pista sarà quasi impossibile migliorare i tempi ottenuti in notturna durante le FP2. Si profila una FP3 importante soprattutto per quanto riguarda il lavoro sul passo gara, tuttavia non è esclusa a priori la possibilità che qualcuno possa effettuare un disperato tentativo di time-attack per entrare nella top10 della ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP1 – Cronaca FP2 – Classifica prove libere venerdì – Come seguire in tv e streaming le qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere del Gran Premio di, secondo round stagionale del Mondiale. Il weekend di Losail 2 entra nel vivo con gli ultimi 45 minuti a disposizione per evitare il Q1, anche se considerando le condizioni della pista sarà quasi impossibile migliorare i tempi ottenuti in notturna durante le FP2. Si profila una FP3 importante soprattutto per quanto riguarda il lavoro sul passo gara, tuttavia non è esclusa a priori la possibilità che qualcuno possa effettuare un disperato tentativo di time-attack per entrare nella top10 della ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Tre Ducati davanti a tutti (?? #FP2) ?? Aleix Espargarò nella top10 Il resoconto ? - SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Doha in DIRETTA: FP3 FP4 e qualifiche. Bagnaia per la pole Rossi deve risalire - #MotoGP #DIRETTA:… - infoitsport : LIVE MotoGP Qatar, Prove Libere in diretta: Miller il migliore, Rossi 14mo -