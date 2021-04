Cardine del Toro | di proprietà della Juve | Mandragora | un derby a metà

(Di sabato 3 aprile 2021) Davide Nicola lo ha voluto fortemente, lantus a gennaio non si è opposta dando parere positivo a una esplicita richiesta del calciatore. E così Rolandoè tornato a Torino, questa volta ...

Davide Nicola lo ha voluto fortemente, la Juventus a gennaio non si è opposta dando parere positivo a una esplicita richiesta del calciatore. E così Rolando Mandragora è tornato a Torino, questa volta per restarci, ma sulla sponda granata. L'ex centrocampista dell'Udinese è ancora ufficialmente di proprietà dei bianconeri, ......