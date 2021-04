Buon compleanno Fabian Ruiz | oggi lo spagnolo compie 25 anni

Advertising

mtvitalia : Buon compleanno a Tommaso Zorzi! ?? Lo festeggiamo tornando a dove tutto è iniziato, per applaudire quanta incredibi… - redazioneiene : Buon compleanno @Tommaso_Zorzi! ?? Che i nostri auguri arrivino direttamente a l’#isola e occhio che #LeIene e la… - fanpage : Buon compleanno a Tommaso Zorzi! #tzday - junior_annor : RT @sscnapoli: ?? Buon compleanno, Fabian! Il centrocampista azzurro compie oggi 25 anni ?? ?? #ForzaNapoliSempre - MrFrank_90 : @Link4Universe Buon Compleanno!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Metro

Fiorella Mannoia ! La stella di Quello che Le Donne Non Dicono compie 67 anni il 4 aprile. Voce da contralto e carisma unico: quella di Fiorella Mannoia è una carriera carica di ...Ultime calcio Napoli -in casa azzurra. Fabian Ruiz compie 25 anni. Il centrocampista del Napoli è nato il 3 aprile 1996 a Los Palacios y Villafranca (Spagna). A Fabian vanno gli auguri del Presidente De ...Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus fa gli auguri di buon compleanno ad Adrien Rabiot, centrocampista della nazionale francese che, oggi, compie 26 anni: "Ventisei anni e ...I casi di Covid nel mondo superano i 130 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 2,8 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...