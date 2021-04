Bridgerton 2 | addio al Duca di Hastings | Regé - Jean Page non tornerà nella seconda stagione

(Di sabato 3 aprile 2021) La speranza di rivedere il, tuttavia, era ancora viva, visto che lo showrunner Chris Van Dusen non aveva mai apertamente confermato l'dialla serie anzi, al Today Show lo scorso ...

... 'Carissimi lettori, dal momento che tutti gli occhi saranno puntati sulla ricerca di Lord Antony, per la sua Viscontessa, è tempo di direa Regè - Jean Page , che ha interpretato ...L'annuncio di Lady Whistledown:, Duca! "Vostra grazia, è stato un onore. Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma sarà sempre parte della famiglia di", ha scritto Lady ...Il duca di Hastings, l’affascinante personaggio che ha fatto impazzire centinaia di fan della serie tv di Netflix “Bridgerton”, non sarà presente nella prossima stagione. A renderlo noto la pettegola ...Un vero dramma per le fan della serie di “Bridgerton”, su Netflix, che dovranno dire addio a Regé-Jean Page, interprete dell’amatissimo Duca di Hasting. A renderlo noto Lady Whistledown dall’account ...