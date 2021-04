Brendan Rodgers: «Oggi i calciatori si allenano per migliorare, non per essere sgridati da un tecnico» (Di sabato 3 aprile 2021) Oggi si gioca Leicester-Manchester City e il Guardian intervista Brendan Rodgers allenatore che ha portato le Foxes al terzo posto in Premier, a un passo dalla qualificazione in Champions League. Al Guardian parla del rapporto con i giocatori. A livelli così alti, a volte devi essere duro per essere chiaro, ma io non sono uno che grida. Posso trasmettere il mio messaggio in modo molto franco – i giocatori te lo diranno – ma penso che il calcio moderno sia un po’ come andare all’università. Oggi i giocatori hanno una buona comprensione della parte tecnica e tattica del gioco. Vengono ad allenarsi per migliorare, non per essere sgridati e distrutti psicologicamente da un allenatore. Ciò non significa non metterli alla prova, sfidarli e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021)si gioca Leicester-Manchester City e il Guardian intervistaallenatore che ha portato le Foxes al terzo posto in Premier, a un passo dalla qualificazione in Champions League. Al Guardian parla del rapporto con i giocatori. A livelli così alti, a volte deviduro perchiaro, ma io non sono uno che grida. Posso trasmettere il mio messaggio in modo molto franco – i giocatori te lo diranno – ma penso che il calcio moderno sia un po’ come andare all’università.i giocatori hanno una buona comprensione della parte tecnica e tattica del gioco. Vengono ad allenarsi per, non pere distrutti psicologicamente da un allenatore. Ciò non significa non metterli alla prova, sfidarli e ...

