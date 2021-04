Walter Biot confessa: ‘Avevo bisogno di soldi per far curare mia figlia, ma non ho venduto documenti importanti’ (Di venerdì 2 aprile 2021) Da giorni non si fa altro che parlare di Walter Biot, l’ufficiale militare italiano, che da anni viveva a Pomezia, arrestato con l’accusa di spionaggio il 30 marzo scorso. Biot, Capitano di fregata in servizio all’ufficio Politica Militare dello Stato maggiore della Difesa, è accusato di rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio e procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio: reati punibili con almeno vent’anni di reclusione o, nei peggiori dei casi, con l’ergastolo. Una vicenda intrinsecata che ha portato all’arresto di Biot, ma anche di un ufficiale delle forze armate russe. Leggi anche: Chi è il pometino Walter Biot L’arresto di Biot Biot e l’ufficiale russo sono stati scoperti durante un appuntamento per un incontro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Da giorni non si fa altro che parlare di, l’ufficiale militare italiano, che da anni viveva a Pomezia, arrestato con l’accusa di spionaggio il 30 marzo scorso., Capitano di fregata in servizio all’ufficio Politica Militare dello Stato maggiore della Difesa, è accusato di rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio e procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio: reati punibili con almeno vent’anni di reclusione o, nei peggiori dei casi, con l’ergastolo. Una vicenda intrinsecata che ha portato all’arresto di, ma anche di un ufficiale delle forze armate russe. Leggi anche: Chi è il pometinoL’arresto die l’ufficiale russo sono stati scoperti durante un appuntamento per un incontro ...

Ultime Notizie dalla rete : Walter Biot Spionaggio, i video che incastrano Walter Biot. Per il gip è "un traditore senza scrupoli" L'ordinanza del gip di Roma ha descritto Walter Biot come un 'traditore senza scrupoli' e di 'estrema pericolosità', che ha venduto documenti segreti per trarre profitto. L'ufficiale della Marina Militare è stato arrestato in flagranza nella ...

Spionaggio: Biot chiede di essere sentito da pm "Chiederemo di essere ascoltati dalla Procura di Roma per dimostrare che il ruolo ricoperto da Walter Biot non dava accesso a documenti di livello strategico, atti che in alcun modo riguardavano la sicurezza dello Stato ". Così l'avvocato Roberto De Vita, difensore del militare di Marina ...

Walter Biot, il video che incastra il capitano: era in contatto coi russi da cinque mesi Corriere della Sera Biot: "Spiegherò ai magistrati che avevo accesso solo a informazioni irrilevanti" ROMA - “Sono pronto a farmi interrogare”. È durato poco più di due ore l’incontro tra Walter Biot il suo legale. Un colloquio, quello avvenuto nel carcere romano di Regina Coeli, dettato dall’esigenza ...

Spionaggio: Biot chiede di essere sentito da pm Roma, 2 apr. (Adnkronos) - “Chiederemo di essere ascoltati dalla Procura di Roma per dimostrare che il ruolo ricoperto da Walter Biot non dava ...

