Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 08:45 (Di venerdì 2 aprile 2021) Viabilità 2 APRILE 2021 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PAINO IL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE. ANCORA IN ESTERNA, MA PER TRAFFICO INTENSO, ABBIAMO CODE TRA CASSIA E TRIONFALE. SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. CAMBIAMO ARGOMENTO, TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E”. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLA Viabilità E AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE. TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO NON ...Leggi su romadailynews
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - astralmobilita : ????? #Roma #Eur #lavori diurni #2aprile ??#GranPremiodiRoma #FIAFormulaE #10aprile ?Le modifiche alla viabilità no… - PoliteKosmo : RT @romamobilita: Raddoppio per #RomeEPrix con due gare il 10 e l'11 aprile. Nessuna variazione per la viabilità nell’area del circuito. L'… -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 02 - 04 - 2021 ore 07:30... E ALL'ALTEZA DELLO SVINCOLO PER LA A24 ROMA - TERAMO IN ESTERNA. A PROPOSITO DELL'A24, SUL TRATTO ... ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE. TUTTE LE OPERAZIONI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 04 - 2021 ore 20:30VIABILITÀ 1 APRILE 2021 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON ASERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN ...
A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera
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