Via Crucis del Papa: in piazza San Pietro deserta. Poi abbracciato dai bambini (Di sabato 3 aprile 2021) Ha finito la via Crucis circondato dai bambini, Papa Francesco, sul sagrato della Basilica vaticana. E' l'immagine del Venerdì Santo, che il Pontefice ha chiuso con la benedizione, senza pronunciare un discorso. Alla fine quattro bambini dei gruppi cui erano affidate le meditazioni e i disegni che hanno accompagnato il rito svoltosi in una piazza San Pietro deserta sono saliti sul palco abbracciando Francesco L'articolo proviene da Firenze Post.

