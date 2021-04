Vaccini Italia, Israele riapre: quando dovrebbe succedere da noi (Di venerdì 2 aprile 2021) Piano Vaccini Italia, è necessario potenziarlo e migliorarlo, come ci consiglia Israele. Lì la popolazione vive una condizione di quasi normalità. Vaccini Italia, il piano va a rilento ma procede, con il Governo e le principali autorità sanitarie che guardano al futuro mostrandosi ottimisti. E tenendo in mente anche l’esempio di virtù che arriva dall’estero. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 2 aprile 2021) Piano, è necessario potenziarlo e migliorarlo, come ci consiglia. Lì la popolazione vive una condizione di quasi normalità., il piano va a rilento ma procede, con il Governo e le principali autorità sanitarie che guardano al futuro mostrandosi ottimisti. E tenendo in mente anche l’esempio di virtù che arriva dall’estero. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MSF_ITALIA : I numeri della terza ondata #Covid19 in #Palestina sono preoccupanti. Continuiamo il nostro lavoro a supporto dell… - lucianonobili : Su #riaperture scelte vanno fatte solo in base a vaccinazioni (e c’è voluto Draghi per avere un piano vaccini) e da… - Maxdero : #vaccini la visita del generale #Figliuolo archivia il fallimentare modello Lombardia, per lasciare spazio al model… - sgo85829990 : E all'improvviso scopro che nonostante le foto dove sprizzano salute da tutti i pori, moltissimi miei contatti sui… - CarloMarxo : RT @emmevilla: ?????? #COVID e #vaccini: saltare la fila fa male a tutti. Ma forse avrei dovuto scrivere 'taroccare' la fila. Solo 5 paesi UE… -