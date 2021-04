Tori Spelling | «Aspetto il sesto figlio» Ma i fan replicano | «Pesce d’Aprile»

(Di venerdì 2 aprile 2021) «Numero sei». Tori Spelling manda in subbuglio i social postando una foto in cui si accarezza il pancino e lascia intendere di essere incinta per la sesta volta. Uno scatto che, in un primo momento, scatena la gioia dei fan, poi però qualcuno si accorge della data di pubblicazione: «Questo deve essere un Pesce d’Aprile?», scrive sarcasticamente la star della tv americana Jeff Lewis, raccogliendo consensi.

Advertising

plavia : Ma Tori Spelling e il marito non ce l’hanno una TV? -

Ultime Notizie dalla rete : Tori Spelling

Gossip News

aspetta il sesto figlio? L'attrice ha fatto il dolce annuncio via social nella mattinata di giovedì (quando in Italia era però ormai sera). La 47enne, famosa soprattutto per aver ...A 43 anni è diventata mamma (per la quinta volta)(Donna di "Beverly Hills). A 44 anni sono diventate nuovamente mamme la cantante Gwen Stefani e la modella e attrice Milla Jovovich (...Notato nulla di strano? L'attrice non indossa la fede, possibile che in casa Spelling McDermott si sia registrata l'ennesima crisi matrimoniale?Nel 2000, appena ventiduenne, Laetitia Casta aveva confessato a Vogue: «Nel giro di 20 anni mi piacerebbe essere nonna», aggiungendo di desiderare almeno quattro figli e vari nipoti. Non è ancora nonn ...