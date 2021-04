Spionaggio, i documenti classificati passati ai russi (Di venerdì 2 aprile 2021) Caso Biot, il militare italiano arrestato per Spionaggio: tra i documenti classificati passati ai russi 9 “riservatissimi” e 47 “Nato Secret”. L’Italia si gode la vittoria nella Spy Story legata a Walter Biot e prova a capire soprattutto cosa volesse l’ufficiale russo e quali documenti classificati sono stati consegnati ai russi dal militare italiano, che intanto ha assicurato di non aver mai messo a rischio la sicurezza dell’Italia e dell’Onu. Militare italiano arrestato per Spionaggio: che documenti ha passato ai russi? Nel corso delle indagini gli inquirenti hanno sequestrato a Biot la scheda di memoria, che evidentemente contiene le prove del materiale passato ai russi. ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 aprile 2021) Caso Biot, il militare italiano arrestato per: tra iai9 “riservatissimi” e 47 “Nato Secret”. L’Italia si gode la vittoria nella Spy Story legata a Walter Biot e prova a capire soprattutto cosa volesse l’ufficiale russo e qualisono stati consegnati aidal militare italiano, che intanto ha assicurato di non aver mai messo a rischio la sicurezza dell’Italia e dell’Onu. Militare italiano arrestato per: cheha passato ai? Nel corso delle indagini gli inquirenti hanno sequestrato a Biot la scheda di memoria, che evidentemente contiene le prove del materiale passato ai. ...

