Serie B 2020 2021 | il Lecce scatta verso la Serie A | il Monza si salva a Chiavari

(Di venerdì 2 aprile 2021) Con la capolista Empoli fermata dal covid (rinviata la gara contro la Cremonese), è solo ilad accorciare virtualmente il gap dalla vetta e a trovare, soprattutto, un importante allungo sul terzo posto. I salentini si aggiudicano il big match della trentunesima giornata diB contro la Salernitana, piegata sul 2-0 al ‘Via del Mare’: Pettinari apre le marcature al tramonto del primo tempo, la squadra di Castori resta in dieci per l’espulsione di Bogdan e Maggio chiude i conti al 72’ con il raddoppio. Si allarga a quattro punti, dunque, il gap tra pugliesi e campani che mantengono il terzo posto, ma vengono agganciati dala quota 51. La squadra di Brocchi, in emergenza tra squalifiche e infortuni, raggiunge solamente nel finale l’1-1 asul campo della cenerentola Entella. ...