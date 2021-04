Serie A calcio | diritti televisi esteri assegnati a Infront per 139 milioni di euro

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021) La LegadiA ha deciso di assegnare ivi, ad eccezione del pacchetto Medio Oriente-Nord Africa e del Nord America. L’assemblea si è espressa all’unanimità in favore dell’agenzia che un tempo era advisor della Lega, a fronte di un minimo garantito di 139diall’anno.opererà inpa, Asia, Centro-Sud America, Africa sub-sahariana per la commercializzazione deiaudiovisivi internazionali del campionato e della Coppa Italia, nel triennio 2021-2024. Iper il Nord America sono statia CBS Broadcasting per 63diannui, manca il ...