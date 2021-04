Rita Dalla Chiesa, l’addio all’amico scomparso: “Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te” (Di venerdì 2 aprile 2021) Purtroppo nelle ultime ore è venuto a mancare Stefano Bongarzone, l’hair stylist e make-up artist romano diventato popolare per aver avuto uno spazio proprio nel piccolo schermo. Per lui ha speso belle parole sui social la conduttrice Rita Dalla Chiesa, una sua grande amica. l’addio di Rita Dalla Chiesa Stefano Bongarzone amava molto il suo lavoro inerente al settore estetico. Ha dedicato la sua vita alle donne, in quanto ha sempre cercato di renderle più belle e felici guardandosi allo specchio. Spesso veniva contattato dai produttori di diversi programmi televisivi e partecipava come opinionista al programma di Radio Radio Io le donne non le capisco. Nonostante si sia separato Dalla moglie Laura, quest’ultima non ha ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Purtroppo nelle ultime ore è venuto a mancare Stefano Bongarzone, l’hair stylist e make-up artist romano diventato popolare per aver avuto uno spazio proprio nel piccolo schermo. Per lui ha speso belle parole sui social la conduttrice, una sua grande amica.diStefano Bongarzone amava molto il suo lavoro inerente al settore estetico. Ha dedicato la sua vita alle donne, in quanto ha sempre cercato di renderle più belle e felici guardandosi allo specchio. Spesso veniva contattato dai produttori di diversi programmi televisivi e partecipavaopinionista al programma di Radio Radio Io le donne non le capisco. Nonostante si sia separatomoglie Laura, quest’ultima non ha ...

