Patch Android di aprile 2021 | Samsung è ancora la più veloce | Galaxy S10 LiteHDblog it

Patch Android di aprile 2021, Samsung è ancora la più veloce | Galaxy S10 Lite

Samsung si aggiudica per il quinto mese consecutivo il titolo di società più rapida nel rilascio delle Patch di sicurezza Android per i suoi smartphone: era già successo a dicembre, gennaio, febbraio e marzo. Ad aprire le danze nel mese di aprile ci hanno pensato i tre componenti della gamma di smartphone Galaxy S21 (modello standard S21, quello Plus e il modello Ultra) e i due di quella Note 10 (standard e Plus). Il primo gruppo di smartphone ha iniziato a ricevere l'aggiornamento in India, dove l'update viene identificato con la build G99xxXXU2AUC8. Le novità introdotte, stando a quanto riportato dal changelog ufficiale, si limitano a miglioramenti generali per fotocamera (è adesso possibile utilizzare la modalità Ritratto anche con il sensore principale), prestazioni e sicurezza.

