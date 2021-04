Pamela diventa nonna a soli 34 anni | “E’ una benedizione”

(Di venerdì 2 aprile 2021)Gerardi, ragazza di34, annuncia su Facebook la nascita del nipotino: èta una delle nonne più giovani d’Italia. In un periodo storico in cui si pensa prima agli studi e poi alla carriera lavorativa, relegando al momento in cui si è raggiunta una stabilità economica il progetto di fare un figlio, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

'Felice di essere nonna a 34 anni'. A Marsala Pamela ha voluto esternare la sua gioia per la nascita della nipotina, avuta dalla figlia sedicenne, con un post sul suo profilo facebook, corredato da una foto: lei che in una stanza dell'ospedale di ... il cui volto è parzialmente oscurato da un emoticon giallo rotondo con due cuoricini rossi. "Se diventare nonni fosse solo ...