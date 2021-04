«L’Isola dei Famosi 2021», lo sfogo di Andrea Cerioli: «Dovevo dare retta a chi mi diceva che non è il reality per me» (Di venerdì 2 aprile 2021) È sbarcato in Honduras da neanche una settimana, eppure l’insofferenza di Andrea Cerioli nei confronti delle dinamiche isolane e e televisive lo ha già portato allo stremo. Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda il 1° aprile, infatti, il ragazzo, che in passato ha partecipato a programmi come il Grande Fratello, Uomini e Donne e Temptation Island, spiega di non essere tagliato per il format perché incapace di fare gesti plateali davanti alla telecamera. «Ho fatto dei reality, penso di essere tutt’altro che una persona triste e non giocosa: con i ragazzi qui rido e scherzo con tutti, ho sempre una carezza, una parola carina. Semplicemente non aspetto la telecamera, non cerco di creare a tutti i costi una dinamica». https://twitter.com/i_buona/status/1377742364576526339 Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) È sbarcato in Honduras da neanche una settimana, eppure l’insofferenza di Andrea Cerioli nei confronti delle dinamiche isolane e e televisive lo ha già portato allo stremo. Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda il 1° aprile, infatti, il ragazzo, che in passato ha partecipato a programmi come il Grande Fratello, Uomini e Donne e Temptation Island, spiega di non essere tagliato per il format perché incapace di fare gesti plateali davanti alla telecamera. «Ho fatto dei reality, penso di essere tutt’altro che una persona triste e non giocosa: con i ragazzi qui rido e scherzo con tutti, ho sempre una carezza, una parola carina. Semplicemente non aspetto la telecamera, non cerco di creare a tutti i costi una dinamica». https://twitter.com/i_buona/status/1377742364576526339

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi: chi tra Awed e Miryea Stabile dovrà abbandona… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - onvlysofi : RT @veneredirimmel_: Awed, deperito, in ripresa dopo un mbd per l'eliminazione di Vera, ha comunque due priorità: fare gli auguri a Tommaso… - marafioti206 : @JoIloveJu A me non piacciono tanto i reality però l'isola dei famosi l'ho visto quasi tutte le edizioni,chi sono i… - CorriereCitta : Ascolti Tv 1 aprile 2021: Un passo dal cielo, L’Isola dei Famosi, Dritto e Rovescio, dati Auditel e share -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama