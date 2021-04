L'ex Genoa Branco è uscito dalla terapia intensiva (Di venerdì 2 aprile 2021) GENOVA - Claudio Ibrahim Vaz Leal, detto Branco , leggendario terzino del Genoa di Bagnoli e campione del mondo con il Brasile nel 1994, ricoverato in terapia intensiva il 19 marzo scorso in Brasile ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021) GENOVA - Claudio Ibrahim Vaz Leal, detto, leggendario terzino deldi Bagnoli e campione del mondo con il Brasile nel 1994, ricoverato inil 19 marzo scorso in Brasile ...

