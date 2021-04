Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 2 04 21

Advertising

infoitcultura : Isola 15, il riassunto della sesta puntata | Isa e Chia - infoitcultura : Amici, Gabry Ponte sta per diventare papà! | Isa e Chia - infoitcultura : Anticipazioni Amici 20, terza puntata: una eliminazione choc | Isa e Chia - islandghost_it : @lookatmemyself Io l'ho letto sul blog di Isa&Chia. - la_seriale : Lo dico? Lo dico.. Isa di Isa e Chia mi è diventata indigesta, non puoi ripetere ogni opinione le STESSE identiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia

Isa e Chia

Le anticipazioni, quindi, sono già trapelate sul web e noi vi riportiamo quanto appare su. Come sempre, però, è noto soltanto il nome del primo eliminato: la seconda eliminazione viene ...Come riporta, secondo le anticipazioni i due aspiranti naufraghi, finalmente, entreranno in gioco a tutti gli effetti, raggiungendo il resto del gruppo. Ma non è l'unica clamorosa novità ...Insomma, a quanto pare ancora una volta, nel buio della notte, ci sarebbero due naufraghi che hanno ‘consumato’ e adesso ovviamente i telespettatori vorrebbero sapere di chi si tratta. Impazza il ...Si sfidano Deddy e Serena con l’eliminazione provvisoria di Deddy Si è appena conclusa la registrazione della terza puntata del serale di Amici 20. Al ballottaggio per l’eliminazione, invece, è la cop ...