Infortunati | squalificati e diffidati Serie A – 29^ giornata

Advertising

PianetaMilan : #Infortunati, #squalificati e #diffidati @SerieA – 29^ giornata - #Calcio #SerieA #SerieATIM #MilanSampdoria… - ProfidiAndrea : ?? ?????????????? ?????????????????????????? - Tutti gli infortunati e i tempi di recupero, gli squalificati e 6 sono positivi al… - TuttoFanta : ?? #SASSUOLO: altro assente in casa neroverde. Si ferma #Defrel per un risentimento muscolare agli adduttori ??… - EnricoNappi : In tanti organizzano una festa vietata dalle norme COVID e loro che fanno: escludono dal derby “per punizione” solo… - TuttoFanta : ?? #TORINO: assente #Ansaldi nella seduta odierna a causa di una sindrome gastro-intestinale. Personalizzato per… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunati squalificati

Virgilio Sport

Ecco l'elenco aggiornato di tutti i calciatorio diffidati del campionato di Serie A, che non potranno scendere in campo per il 29° turno. ATALANTA: Nessuno DIFFIDATI:Leggi anche > Focus on Sassuolo - Roma: precedenti, curiosità, statistiche, stato di forma,, diffidati, quote scommesse e gli highlights dell'unica vittoria neroverde Roma (...In difesa è probabile che si riveda come titolare Fazio. Al netto del caso tamponi, Ibanez e Villar squalificati, Smalling ancora non è recuperato, Kumbulla infortunato, mentre Cristante si vorrebbe ...Emergenza totale per De Zerbi: Ayhan è positivo, Locatelli, Ferrari e Muldur fermati in via precauzionale, Defrel infortunato ...