I quattro indagati per le minacce a Speranza (Di venerdì 2 aprile 2021) quattro persone sono state indagate per avr inviato mail con minacce al ministro della Salute Roberto Speranza: si tratta di quattro cittadini italiani tra i 35 e i 55 anni. All’esito di articolate e complesse indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, i militari del Reparto Operativo del NAS, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna, hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di altrettanti cittadini italiani ritenuti responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose e-mail dal contenuto gravemente minaccioso rivolte al ministro della Salute, Roberto Speranza. Ad essere indagati per “minaccia aggravata”, grazie all’utilizzo di sofisticate tecniche investigative telematiche messe ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021)persone sono state indagate per avr inviato mail conal ministro della Salute Roberto: si tratta dicittadini italiani tra i 35 e i 55 anni. All’esito di articolate e complesse indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, i militari del Reparto Operativo del NAS, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna, hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di altrettanti cittadini italiani ritenuti responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, numerose e-mail dal contenuto gravemente minaccioso rivolte al ministro della Salute, Roberto. Ad essereper “minaccia aggravata”, grazie all’utilizzo di sofisticate tecniche investigative telematiche messe ...

Advertising

neXtquotidiano : I quattro indagati per le minacce a #Speranza - qn_giorno : #Roma, minacce via mail al ministro Speranza: quattro indagati - SkyTG24 : Minacciavano via email il ministro Speranza, quattro indagati - TgrRai : #Milano, movida violenta: agli arresti domiciliari quattro ventenni incensurati, accusati di rapine e aggressioni n… - TgrRai : Avrebbero aggredito e rapinato coetanei nella zona della #movida a Milano, agli arresti domiciliari quattro ventenn… -

Ultime Notizie dalla rete : quattro indagati Movida violenta: quattro arresti ... quattro ventenni, incensurati, ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, ... prevalentemente minorenni e incensurati, tutti indagati: a carico di alcuni di loro sono in atto ...

Sala ha regalato a Milano la decadenza dei costumi e l'abbandono al degrado - Milano Post Di questo sono accusati quattro ventenni arrestati e altri nove indagati a Milano. Pare si divertissero, quasi fosse un gioco. Ecco questa è la Milano aperta e anarchica che ci regala il ...

"Katarion", cambiano le posizioni di quattro indagati Corriere della Calabria Minacciavano via email il ministro Speranza: 4 indagati, uno a Cagliari Al termine di articolate indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, i militari del Reparto Operativo del Nas, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna, ...

“Ti ammazziamo la famiglia e poi ti spelliamo vivo..”, minacce al ministro Speranza: 4 indagati "Ti ammazziamo la famiglia e poi ti spelliamo vivo..", minacce al ministro Speranza: 4 indagati. Carabinieri Nas - Hanno fra 35 e 55 anni - Usavano indirizzi e-mail gestiti da server in paesi extra-eu ...

...ventenni, incensurati, ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, ... prevalentemente minorenni e incensurati, tutti: a carico di alcuni di loro sono in atto ...Di questo sono accusativentenni arrestati e altri novea Milano. Pare si divertissero, quasi fosse un gioco. Ecco questa è la Milano aperta e anarchica che ci regala il ...Al termine di articolate indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, i militari del Reparto Operativo del Nas, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna, ..."Ti ammazziamo la famiglia e poi ti spelliamo vivo..", minacce al ministro Speranza: 4 indagati. Carabinieri Nas - Hanno fra 35 e 55 anni - Usavano indirizzi e-mail gestiti da server in paesi extra-eu ...